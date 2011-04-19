Азовська нафтова компанія освоїла випуск біопалива

ТОВ «Азовська нафтова компанія» (Маріуполь, Донецька обл.) з березня цього року освоїла випуск альтернативного моторного палива марки Е95.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор компанії Андрій ЧЕРЕДНИКОВ.

За його словами, біологічні компоненти у цьому паливі сягають 40%. Основою біологічних добавок є біоетанол, який підприємство в даний час закуповує в держконцерну «Укрспирт».

А.ЧЕРЕДНИКОВ уточнив, що цього року компанія планує випустити 20-30 тис. тонн біопалива, а з 2012 року за умов формування гарного попиту довести його виробництво до 35 тис. тонн на рік.

Він також повідомив, що в даний час паливо вже реалізується через партнерську мережу АЗС у Донецькій області. Надалі компанія планує розширити географію продажів цього виду бензину.

«Зараз наше біопаливо вже продається в мережі АЗС «Стандарт Ойл». Реалізація йде добре», - зазначив А. Чередников.

Крім того, додав він, компанія в даний час вивчає доцільність освоєння аналогічного палива марки Е92.