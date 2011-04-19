Високозбагачений уран вивезуть з України до квітня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що Україна вивезе зі своєї території решту високозбагаченого урану до квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

За словами Президента, в основі політики України у сфері ядерної безпеки лежить прихильність нашої держави ідеям ядерного нерозповсюдження і ядерного роззброєння.

«Україна, яка свого часу зробила видатний внесок для підтримки міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї, продовжує демонструвати відповідальну і послідовну політику щодо протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що торік на виконання політичних зобов’язань, прийнятих на Вашингтонському саміті у квітні 2010 року, з території України було вивезено значну частину високозбагаченого урану – матеріалу, що є найбільш привабливим для терористів. «Загальний обсяг вивезених ядерних матеріалів склав 106 кг», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Наша держава безумовно виконає зобов’язання вивезти решту високозбагаченого урану до квітня 2012 року, коли у Сеулі відбудеться наступний Саміт з фізичної ядерної безпеки», - підкреслив він.

Користуючись нагодою, він ще раз наголосив, що Україна підтримує ідею створення зони, вільної від ядерної зброї, у Центральній і Східній Європі.

«Впевнений: моральний обов’язок всіх відповідальних урядів – підтримати ідею без’ядерної зони», - зауважив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що процес переформування глобальної і регіональної архітектури безпеки суттєвим чином визначає рівень національної безпеки кожної країни. За його словами, відповідальні члени світової спільноти мають приєднатися до спільних зусиль.

«Я не мрійник. Але сподіваюсь, що проведення нинішнього Київського саміту буде суттєвим кроком у вирішенні проблем безпеки використання ядерних технологій, перш за все, для виробництва електроенергії», - зауважив Президент. «Маємо докласти до цього усіх зусиль», - додав він.

За його словами, Україна закликає активізувати і вивести на якісно новий рівень міжнародне співробітництво у сфері мирного і безпечного використання ядерної енергії. На його думку, це одна із запорук задоволення світових енергетичних потреб, що постійно зростають.

«Це можливість розвитку новітніх технологій у промисловості, медицині, сільському господарстві тощо, спрямованих на досягнення Цілей розвитку тисячоліття», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.