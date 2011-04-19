На конференції донорів зібрано близько 550 млн.євро

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на Донорській конференції зібрано близько 500 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам за результатами конференції.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що сьогоднішній захід став справжнім проривом на тлі попередніх подібних конференцій і його результати є безпрецедентними.

За словами Президента України, можна попередньо сказати, що на реалізацію чорнобильських проектів зібрано близько 550 млн. євро.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звертає увагу міжнародної спільноти на необхідність завершити процес збору коштів на добудову «Укриття» на ЧАЕС. Про це він сказав, відкриваючи Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

Президент висловив вдячність всім країнам та міжнародним організаціям, які зробили свій внесок в будівництво «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Водночас, за його словами, подальше наповнення коштами Чорнобильського фонду та рахунку ядерної безпеки є критично важливою умовою, оскільки «без цього успішне завершення розпочатих проектів по дезактивації станції та забруднених територій буде не можливим».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Києві відбуваються заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі пройшла Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів.

Україна під час міжнародної конференції розраховувала одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.