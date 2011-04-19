Ядерна енергетика має майбутнє - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що ядерна енергетика має майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, закриваючи Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

За його словами, це засвідчила сьогоднішня конференція.

Водночас, як зазначив глава Української держави, таке майбутнє можливо лише, якщо міжнародна спільнота дасть відповідь на технологічні, природні виклики, що постають перед ядерною енергетикою.

«Нагальним стало завдання розширення і поглиблення практичної взаємодії між зацікавленими урядами щодо вдосконалення і подальшого розвитку ядерних технологій, впровадження інновацій в цій галузі», - зауважив він, підкресливши, що цього вимагають всі народи.

За його словами, остання аварія на «Фукусімі-1» змусила уряди переглянути роль і місце ядерної енергетики в структурі національних енергетичних секторів. Також, не можна ігнорувати, що для багатьох держав, в тому числі й для України, ядерна енергетика відіграє значну роль у забезпечені енергетичної та економічної безпеки.

«Вона залишатиметься суттєвим чинником підтримання сталого розвитку народного господарства. Саме тому ми усвідомлюємо, що безпека ядерної енергетики майбутнього може бути забезпечена лише спільно», - наголосив він.