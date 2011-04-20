За підсумками Київського ядерного саміту ухвалено декларацію

У рамках Київського Саміту з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії, що відбувся вчора під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, глави держав і урядів, керівники міжнародних організацій ухвалили Декларацію за підсумками Зустрічі високого рівня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, президенти Казахстану, Польщі, Швейцарії, Угорщини та Хорватії, прем’єр-міністри Азербайджану, Бельгії, Литви, Франції, а також Генеральний секретар ООН, Президент Європейської Комісії, Президент ЄБРР, Генеральний директор МАГАТЕ, інші високопосадовці міністерського рівня були спільні у висновку, що лише об’єднання зусиль світової спільноти дозволить запобігти і зменшити негативні наслідки аварій на атомних електростанціях у майбутньому.

“Імплементація заходів з ядерної безпеки повинна і надалі залишатися ключовим пріоритетом у всіх видах діяльності у галузі ядерної енергетики. Високі стандарти культури ядерної безпеки мають бути невід’ємною умовою використання ядерної енергії”, – зазначається у декларації.

Також лідери глав держав і урядів країн - учасниць Саміту разом із керівництвом міжнародних організацій підтвердили налаштованість й надалі “підтримувати найвищий рівень готовності до надзвичайних ситуацій і належним чином реагувати на непередбачувані наслідки аварій на атомних електростанціях”.

Водночас вони закликали країни, що мають АЕС, вжити заходів, щоб зробити виробництво атомної енергії якомога безпечнішим. “Ми закликаємо усі країни, що ще не приєдналися до Конвенції з ядерної безпеки, зробити це якомога швидше. Ми закликаємо відповідні відомства та регулюючі органи країн з атомними електростанціями здійснити перевірку АЕС з метою визначення їх спроможностей щодо підтримання необхідного рівня безпеки у разі надзвичайних ситуацій”, – йдеться у декларації.

Крім того, у МЗС України зазначають, що учасники Саміту продемонстрували політичну волю і спроможність співпрацювати разом з метою подолання наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах ядерної енергетики, “що дозволило залучити 550 млн євро, які будуть спрямовані на завершення усього комплексу робіт на 4-му Реакторі Чорнобильської АЕС”.