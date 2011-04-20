Нафта на сьогоднішніх торгах вже подорожчала до 108,91 дол./бар.
09:41, 20 квітня 2011Енергетика
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Ф`ючерси на нафту на торгах у середу, 20 квітня, ростуть в ціні на даних щодо будівництва нових будинків у США і сильних фінансових звітностях великих компаній, що, на думку інвесторів, може свідчити про відновлення економіки і викликати зростання попиту на "чорне золото".
Зокрема, вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,63 долара, або на 0,58% - до 108,91 долара за барель.
Травневі ф`ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent зросли на 0,53 долара, або на 0,44% - до 121,86 долара за барель, передає Bloomberg.
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