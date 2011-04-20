«Київенерго» розпочало будівництво підстанції «Московська»

ПАТ «Київенерго» в рамках підготовки столиці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року розпочало будівництво нової підстанції 110/10 кВ «Московська» з лінією електропередачі 110 кВ.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 2011 році на будівництво підстанції в інвестиційній програмі «Київенерго» передбачено 192,5 млн. грн.

«Введення нової підстанції, з одного боку, підвищить надійність системи енергопостачання столиці під час проведення Євро-2012, з іншого – надасть можливість підключати нових споживачів Голосіївського та частини Печерського районів, що особливо актуально сьогодні, в умовах активного будівництва, яке зараз тут ведеться», – повідомив технічний директор ПАТ "Київенерго" Олександр ЗАЙЦЕВ.

Усі роботи з будівництва підстанції «Московська» виконуються згідно з графіком. Завершення будівництва підстанції і введення її в експлуатацію планується у першому кварталі 2012 року. Загалом у рамках підготовки до Євро-2012 компанією визначені першочергові заходи загальною вартістю 794 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечувальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельних.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).