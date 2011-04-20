Директор МАГАТЕ: світ не відмовиться від ядерної енергетики

Чорнобиль. Генеральний директор МАГАТЕ Юкія АМАНО вважає, що світ не відмовиться від ядерної енергетики, тому наголошує на необхідності збільшувати безпеку ядерних об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Чорнобилі на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Генеральним секретарем ООН Пан Гі МУНОМ.

«Нам потрібна енергія, чиста енергія», - сказав Ю.АМАНО.

Він зауважив, що ядерна енергія є більш екологічною, тому країни не відмовляться від її використання.

Водночас, Ю.АМАНО вважає, що аварії на Чорнобильській АЕС та на АЕС «Фукусіма-1» мають стати уроком.