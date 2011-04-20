Директор МАГАТЕ: світ не відмовиться від ядерної енергетики
11:45, 20 квітня 2011Енергетика
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Чорнобиль. Генеральний директор МАГАТЕ Юкія АМАНО вважає, що світ не відмовиться від ядерної енергетики, тому наголошує на необхідності збільшувати безпеку ядерних об’єктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Чорнобилі на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Генеральним секретарем ООН Пан Гі МУНОМ.
«Нам потрібна енергія, чиста енергія», - сказав Ю.АМАНО.
Він зауважив, що ядерна енергія є більш екологічною, тому країни не відмовляться від її використання.
Водночас, Ю.АМАНО вважає, що аварії на Чорнобильській АЕС та на АЕС «Фукусіма-1» мають стати уроком.
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