Росія використає енергетичний тиск для недопущення ЗВТ між Україною та ЄС - експерт
Директор Програми Росії та Євразії британського Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс ШЕРР не виключає можливість використання Росією енергетичного тиску на Україну для того, щоб не допустити створення зони вільної торгівлі з країнами Європейського Союзу.
Таку думку Дж.ШЕРР, який за рейтингом Інституту світової політики входить до першої "десятки" лобістів України у світі, висловив у інтерв'ю газеті "День" (№ 70 від 20 квітня 2011 року).
"Росія більше переймається тим, щоб не допустити приєднання України до зони поглибленої вільної торгівлі з Європейським Союзом, ніж вступом України, власне, у Митний союз. Якщо Росія побачить це як реальну перспективу, вона використовуватиме економічний тиск і важелі впливу в постачанні енергоносіїв. Я не вірю, що ми можемо виключати можливість майбутньої енергетичної кризи між Україною та Росією", - сказав Дж.ШЕРР.
Водночас, на думку експерта, Україна не має засобів для протистояння такому тиску з боку Росії. "Україна позбавила себе основних засобів, які могли б бути їй надані за умови проведення глибокої й серйозної реформи енергетичного сектору, що привабило б європейські інвестиції та підтримку. Натомість в Євросоюзі зараз бачать, що цього не відбувається, й існує певний консенсус, що не потрібно надавати допомогу Україні в сфері модернізації її енергетичної системи, оскільки будь-яка надана допомога тільки поглибить нинішню проблему", - пояснив він.