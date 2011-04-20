ВР ратифікувала Угоду про перевезення ядерних матеріалів через територію України

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України, урядом Російської Федерації та урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між РФ і Словаччиною через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 260 народних депутатів із 391 зареєстрованого в сесійній залі.

Угодою встановлюється, зокрема, що перевезення спеціальних вантажів здійснюється залізничним транспортом, у прямому сполученні без перевантаження, територіями Росії, Словаччини та України.

Перетин державного кордону держав сторін персоналом супроводу спеціальних вантажів і вартою (охороною), переміщення через державні кордони спеціальних вантажів, а також озброєння та спорядження варти (охорони) і персоналу супроводу здійснюється відповідно до законодавства кожної з держав.

Визначається, що обов´язковою умовою для здійснення перевезень спеціальних вантажів у рамках угоди є наявність контрактів, що укладаються між відповідними юридичними особами РФ і Словаччини.

Україна забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами через свою територію.

Порядок оформлення дозвільних документів на транзит транспорту зі спеціальними вантажами через територію України регулюється законодавством України.