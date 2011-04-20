Кабмін вніс зміни до цільової програми з енергоефективності до 2015 року

Кабінет міністрів України вніс зміни до державної цільової програми з енергоефективності на 2010-2015 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ із посиланням на рішення, прийняте сьогодні урядом.

За його словами, основною метою змін є сприяння розвитку виробництва альтернативних видів палива і виробництва енергії з відновлюваних джерел.

М.ПАШКЕВИЧ зазначив, що, згідно з оновленим документом, поставлено пріоритет досягнення частки альтернативної енергетики в енергобалансі країни до 2015 року на рівні не менше 10%.

Також, повідомив М.ПАШКЕВИЧ, змінено загальний обсяг фінансування заходів програми з 285 до 360 млрд. грн.

«Збільшення відбуватиметься переважно завдяки залученню приватних інвестицій», - сказав голова держагентства.

Він також нагадав, що цього року на реалізацію програми планується направити з Держбюджету 910 млн. грн., а також залучити з місцевих бюджетів 2 млрд. грн., із інших джерел – 27,97 млрд. грн.

Фінансування цього року буде спрямовано на заходи з будівництва та реконструкції електромережі підстанцій для приєднання об'єктів альтернативної енергетики, на дослідження потенціалу регіонів із розміщення потужностей з генерації енергії з відновлюваних джерел, а також інші науково-дослідні роботи у сфері енергоефективності.

М.ПАШКЕВИЧ також повідомив, що на сьогоднішній день Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження попередньо вже відібрало 172 із 548 поданих регіонами проектів, які реалізовуватимуться в рамках державної програми.

М.ПАШКЕВИЧ зазначив, що в ході реалізації програми цього року планується досягти зниження енергоємності ВВП на 3,3% порівняно з 2010 роком і забезпечити зменшення частки природного газу в енергобалансі країни на 3 млрд. кубометрів. Також він повідомив, що результатом реалізації програми в 2011 році має стати зменшення втрат теплової енергії в будівлях бюджетних установ на 10% за рахунок проведення їх санації.