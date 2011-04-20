Конфлікт на «Черкасиобленерго»не вплине на плани щодо продажу компанії - голова ФДМУ

Конфлікт акціонерів енергопостачальної компанії «Черкасиобленерго» не вплине на плани уряду щодо реалізації державного пакета акцій компанії в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні на засіданні Кабміну.

«Я думаю, що ця ситуація не вплине, і це питання внутрішнього характеру», – сказав він.

Як повідомлялося, 15 квітня ц.р. правління енергопостачальної компанії ВАТ «Черкасиобленерго» заявило про спробу рейдерського захоплення підприємства представниками міноритарних акціонерів. За словами голови правління компанії Юрія ВЛАСЕНКА, того дня вранці біля адміністративного офісу підрозділу компанії «Черкасиенергоремонт» (Чкалова, 1) група людей, що представилися представниками міноритарних акціонерів, у супроводі приватної охорони на трьох автобусах намагалася самостійно провести реєстрацію акціонерів для проведення скасованих раніше правлінням чергових зборів. При цьому представники міноритаріїв заявляли про наявність у них нібито відповідного доручення від Фонду державного майна України (ФДМУ) на здійснення таких дій, проте сам документ не надали.

Ю.ВЛАСЕНКО припустив, що такі дії міноритаріїв були направлені на внесення змін до складу наглядової ради компанії, щоб надалі через повну зміну менеджменту одержати повний контроль над підприємством.

Нагадаємо, в лютому ц.р. правління «Черкассиобленерго» оголосило про проведення 15 квітня чергових зборів акціонерів компанії. Проте надалі правління компанії повідомило акціонерів про перенесення зборів на 19 серпня в зв'язку з відсутністю реєстру акціонерів. За даними компанії, на даний час реєстр знаходиться у реєстратора «Регістр Енерго», термін дії договору з яким на надання цих послуг закінчився ще 13 грудня 2010 року.

На порядку денному перенесених зборів акціонерів були питання, пов'язані з відкликанням і обранням членів наглядової ради і виконавчого органу (правління), а також з розподілом прибутку за підсумками 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 11 квітня ц.р. (розпорядження № 310-р) вирішив виставити на продаж 21-відсотковий державний пакет акцій ВАТ «Черкасиобленерго» разом з 25% пакетом акцій, що належить ЗАТ "УкрЕСКО", за узгодженням із ЗАТ "УкрЕСКО".

Довідка УНІАН. ВАТ "Черкасиобленерго" здійснює ліцензійну діяльність з постачання і передачі електроенергії на території Черкаської області. Компанія поставляє електроенергію 595 985 фізичним і 14 415 юридичним абонентам (771 – промислових, 12 464 – непромислових).

Держава контролює 71% акцій «Черкасиобленерго». Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснюється через НАК «Енергетична компанія України», опосередкований – через «УкрЕСКО» (25%).

14,53% акцій компанії належать Grayham Investments Limited (Британські Віргінські острови), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кіпр).

2010 рік компанія закінчила з чистим прибутком 50,756 млн. грн., збільшивши чистий дохід на 29,94%, порівняно з 2009 роком – до 1 млрд. 61,025 млн. грн.