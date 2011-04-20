Україна і Росія домовилися про створення робочої групи з питань постачань газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час першої міжнародної конференції «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу», що проходить у Києві.

«Вчора до нас приїжджав віце-прем`єр уряду Росії Ігор СЄЧІН, і ми обговорили аспекти, пов`язані з постачаннями газу. Переговори будуть продовжені», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що «ми домовилися про створення робочої групи, яка відпрацьовуватиме ці питання. Йде конструктивний діалог».

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати зустрічі з головою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ, повідомив, що В. ПУТІН пообіцяв доручити віце-прем`єр-міністру РФ Ігорю СЄЧІНУ 19 квітня обговорити з урядом України питання обгрунтованості формули ціни на газ.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ, міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ в переговорах з І.СЄЧІНИМ використовувати всі аргументи, інформацію та аналіз, які є в України, щодо ціноутворення на газ, як для України, так і для країн Європи.

12 квітня М.АЗАРОВ під час зустрічі з В.ПУТІНИМ заявив, що ціна російського газу, що постачається Україні відповідно до контрактів 2009 року, не відображає ринкової вартості, що сформувалася в країнах Європейського Союзу, й істотно перевищує ціну на альтернативні види палива. «Наше бажання - вийти на економічно обгрунтоване і справедливе визначення формули ціни на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.