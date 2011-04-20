Українські партнери просять перейти на рублі при розрахунку за енергоносії – Путін

Москва. Українські партнери просять перейти на рублі при розрахунку за енергоносії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи зі звітом про роботу уряду РФ у 2010 році перед Державною думою.

«Сьогодні наші українські партнери просять, щоб ми перейшли до розрахунків у рублях за енергоносії», - сказав В.ПУТІН.

Він також заявив, що РФ зміцнюватиме національну валюту й зробить її резервною на пострадянському просторі, такий процес у цьому регіоні, за його словами, вже відбувається.

В.ПУТІН повідомив, що Білорусь майже 90% платежів за енергоносії робить у рублях.

«Ось вам і створення фінансового центру в Росії. Про це говорить і уряд, і президент. Це не ефемерні плани. Ми рухаємося в цьому напрямку й реально добиваємося результату – поступово, потихеньку. Курочка по зернятку клює – тук-тук», - сказав він.