Фірташ прогнозує програш «Нафтогазу» у справі з РУЕ

Бізнесмен Дмитро ФІРТАШ прогнозує програш НАК «Нафтогаз Україна» у справі з «РосУкрЕнерго» щодо виконання раніше укладених контрактів на зберігання і транзит природного газу, яка розглядається в Стокгольмському арбітражному суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

Д.ФІРТАШ не уточнив деталі нової справи, що розглядається Стокгольмським судом щодо НАК «Нафтогаз Україна» і «РосУкрЕнерго».

«Це претензії НАК, а не наші - НАК виставив ряд своїх претензій, але я думаю, що у них нічого не вийде», - сказав Д.ФІРТАШ і додав: «Це закінчення старої справи».

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз Україна» повернула «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) всі 12,1 млрд. кубометрів газу.

«Нафтогаз» повинен був завершити повернення 12,1 млрд. кубометрів газу компанії RosUkrEnergo AG до кінця другого кварталу 2011 року.

Станом на 1 березня п. р. НАК «Нафтогаз Україна» повернула компанії «РосУкрЕнерго» близько 7 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2010 року «Нафтогаз Україна», RosUkrEnergo і «Газпром» заявили про повне врегулювання спору з повернення українським холдингом 12,1 млрд. куб. м газу.

Згідно з досягнутими домовленостями, на виконання рішення Арбітражного інституту торговельної палати в Стокгольмі «Нафтогаз» поверне RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасить 1,7 млрд. дол. заборгованості перед «Нафтогазом» і 810 млн. дол. перед групою компаній «Газпром». Всі суди, в тому числі Верховний Суд України, підтвердили це зобов`язання.