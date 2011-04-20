ТСК ВР звернулася до МЗС із проханням допомогти отримати документи про списання боргів ЄЕСУ

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин підписання угод між НАК “Нафтогаз України” і компанією “Газпром” на предмет наявності ознак державної зради звернулася до МЗС України з проханням допомогти в отриманні документів від прокуратури Російської Федерації з приводу списання боргів компанія “Єдині енергетичні системи України” (ЄЕСУ) і про припинення кримінальної справи стосовно Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявила в інтерв`ю журналістам голова цієї комісії Інна БОГОСЛОВСЬКА за результатами засідання ТСК.

Як передає кореспондент УНІАН, І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила: «ми звернулися до Міністерства закордонних справ України з проханням посприяти в рамках договору про правову допомогу в отриманні нами документів про обставини списання або не списання боргів ЄЕСУ перед Міністерством оборони Російської Федерації і про обставини припинення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО».

За її словами, комісія отримала відповідь від Генеральної прокуратури Росії про те, що кримінальну справу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО «було припинено по нереабілітуючих обставинах у зв`язку із закінченням терміну давності».

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що із цього приводу виникають питання, оскільки за кримінальним кодексом РФ термін притягнення за статтею, за якою звинувачувалася Ю.ТИМОШЕНКО, становить 10 років і в такому разі виходить, що кримінальну справу «було припинено на півтора роки раніше, ніж прокуратура мала право її припинити».

Вона підкреслила, що в такій ситуації потрібна сама постанова Генеральної прокуратури РФ про припинення кримінальної справи.

За словами голови ТСК, «ця справа не могла бути припинена без письмової заяви ТИМОШЕНКО про те, що вона визнає свою провину й просить кримінальну справу стосовно неї припинити».

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що ТСК хоче відповіді - чи було таке звернення Ю.ТИМОШЕНКО. «Якщо людина написала таку заяву в прокуратуру Російської Федерації, а на посаді прем`єр-міністра України підписала газові угоди за ціною, яка вища ніж будь-яка ринкова ціна в Європі, то тут очевидний зв`язок, який повинні будуть встановлювати правоохоронні органи», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

І.БОГОСЛОВСЬКА також повідомила, що в комісії є постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 листопада 2009 року про припинення діяльності корпорації ЄЕСУ за обставинами, пов`язаними з тим, що компанія рік не здавала фінансову звітність.

За її словами, якби ЄЕСУ «проходила нормальну процедуру ліквідації, то компанія повинна була б пред`явити всі реєстри кредиторської та дебіторської заборгованості й було б видно, чи є борг перед Міністерством оборони Росії більш ніж на 300 млн. дол.».

Також І.БОГОСЛОВСЬКА сказала, що, за інформацією, яка є в комісії, з приводу ліквідації компанії до суду зверталася податкова інспекція Жовтневого району Дніпропетровська. І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що ТСК звернулася до державної податкової адміністрації з тим, щоб провести службову перевірку й з`ясувати, на яких підставах було таке звернення до суду, «оскільки тут потрібно порушувати, на мій погляд, кримінальну справу стосовно податківців і суддів».