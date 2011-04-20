Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО прогнозує інвестиції в альтернативну енергетику в 2011 році обсягом 7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході першої міжнародної конференції «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу».

За словами міністра, сьогодні на засіданні кабінету міністрів була розглянута концепція енергоефективності країни.

«Вже зрозуміло, що 1 млрд. грн. уже цього року буде направлено на будівництво цих проектів альтернативної енергетики, зокрема із залученням приватних коштів. Причому 1 млрд. грн. приблизно піде з бюджету, а в 6 разів більше підуть приватні інвестиції», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України вніс зміни до державної цільової програми з енергоефективності на 2010-2015 рр.

За словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи ПАШКЕВИЧА, основною метою змін є сприяння розвитку виробництва альтернативних видів палива і виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Згідно з оновленим документом, поставлено пріоритет досягнення частки альтернативної енергетики в енергобалансі країни до 2015 року на рівні не менше 10%.

Як нагадав М.ПАШКЕВИЧ, цього року на реалізацію програми планується направити з Держбюджету 910 млн. грн., а також залучити з місцевих бюджетів 2 млрд. грн., із інших джерел – 27,97 млрд. грн.

Фінансування цього року буде спрямовано на заходи з будівництва та реконструкції електромережі підстанцій для приєднання об`єктів альтернативної енергетики, на дослідження потенціалу регіонів із розміщення потужностей з генерації енергії з відновлюваних джерел, а також інші науково-дослідні роботи у сфері енергоефективності.