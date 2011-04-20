Україна і Китай домовилися про співпрацю в ряді галузей

Під час першого засідання Міжурядової комісії зі співробітництва Україна і Китай домовилися про розвиток співробітництва у вугільній промисловості, сільському господарстві та інших сферах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра-міністра економічної політики і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА.

Зокрема, в рамках засідання комісії досягнули домовленості про участь китайської компанії «Науково-технічна державна компанія «Tiandi Science & Technology CO, LTD» в модернізації технічного обладнання шахт України. За підсумками роботи комісії було підписано відповідну угоду між цією китайською компанією і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Крім цього обговорювали участь Міжнародної будівельної компанії при Китайській корпорації будівництва гідроенергетичних об`єктів у будівництві малих гідроелектростанцій в Україні.

Також сторони домовилися прискорити підготовку проекту співробітництва між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Китайської машинобудівної корпорацією СІНОМАШ з будівництва парогазової електростанції в м. Щолкіно (АР Крим).

Обговорили можливості залучення провідних китайських підприємств до модернізації транспортної інфраструктури України, безперешкодного здійснення контейнерних перевезень за маршрутом Китай - Україна - країни Західної Європи.

Також досягнули домовленостей провести переговори у другому півріччі 2011 року по співпраці в галузі авіатранспорту.

За підсумками засідання комісії підписано угоду про інвестиційне співробітництво за проектом безхлорних калійних добрив в м. Калуш між Міністерством екології та природних ресурсів України, Івано-Франківською обладміністрацією, підприємством з іноземними інвестиціями "КІТПРЕД" і Китайською інженерною компанією «Вухуань Інжиніринг», Державним експортно -імпортним банком КНР.

Також підписано Меморандум про створення китайсько-українського технопарку в галузі сільського господарства. Крім цього обговорювали можливості розширення експортно-імпортних поставок сільськогосподарської продукції, розвиток співробітництва між науковими установами аграрного напрямку з підвищення кваліфікації та обміну спеціалістами аграрного сектору України та КНР.

Сторони обговорили перспективи співробітництва в галузі науки і технологій, особливо в сферах зварювання, морського обладнання, нових матеріалів, авіа-, судно- і машинобудування, телекомунікаційних технологій, розумного використання природних ресурсів та медицини.

З метою розширення двостороннього співробітництва в галузі освіти учасники засідання обговорили можливості інтенсифікації обміну учнями загальноосвітніх шкіл, домовилися про сприяння прямому співробітництву між вищими навчальними закладами обох держав, особливо в прикладних галузях, про збільшення державних квот обміну студентами і стажерами.

Також за підсумками першого засідання Міжурядової комісії були підписані Меморандум між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України та Міністерством комерції КНР і Меморандум про взаєморозуміння та налагодження співробітництва між Українським союзом промисловців і підприємців та Китайської торгово-промисловою палатою з імпорту та експорту машино- і електротехнічної продукції.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня ц.р. була створена Міжурядова українсько-китайська комісія зі співробітництва під головуванням першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА та віце-прем`єр-міністра Держради Китайської Народної Республіки Чжан ДЕЦЗЯН.

Її перше засідання пройшло в цей же день у Києві.

Україна і Китай планують збільшити товарообіг з 7,7 млрд. дол. в 2010 році до 10 млрд. дол. за підсумками 2011 року.