Україна перегляне підходи до будівництва ядерних блоків у зв'язку з аварією на «Фукусімі»

Україна перегляне технічні підходи до будівництва нових ядерних блоків у зв`язку з аварією на японській АЕС «Фукусіма-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО у ході першої міжнародної конференції «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу».

«Ми переглянемо технічні підходи до нових ядерних блоків, і будуватимемо на тих технологічних принципах, які дозволять їх експлуатувати спокійно», - сказав він.

Також міністр додав, що сьогодні делегація українських фахівців–ядерників відбула до Брюсселя для відпрацювання критеріїв проведення стрес-тестів на українських АЕС.

Як повідомлялося, після руйнівного землетрусу, що стався у Японії 11 березня, і спричиненого ним цунамі на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, пов‘язаних із виходом з ладу системи охолоджування. 12 квітня японське агентство з ядерної і промислової безпеки оголосило про присвоєння сьомого рівня небезпеки аварії на "Фукусімі-1". Такий максимальний рівень ядерної небезпеки встановлювався лише одного разу - під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Міністри енергетики Євросоюзу домовилися про необхідність проведення так званих стрес-тестів для перевірки готовності існуючих у Європі атомних електростанцій до забезпечення безпеки у разі землетрусів, терористичних атак, інших надзвичайних подій.

25 березня президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив про намір запропонувати Росії і Україні взяти участь у розробці критеріїв проведення тестів на безпеку атомних електростанцій і здійснювати такі тести.