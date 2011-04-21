ЄБРР готовий підтримати реалізацію в Україні нових інфраструктурних проектів у енергетиці

Європейський банк реконструкції і розвитку готовий виділяти кошти для реалізації в Україні у 2011 році нових інфраструктурних проектів в галузі енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент ЄБРР Томас МІРОВ заявив вчора на зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, у відповідь на висловлену українському прем`єром надію на підтримку нових проектів в Україні.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд готує нові інфраструктурні проекти з реконструкції гідроелектростанцій, модернізації ГТС, підвищення безпеки АЕС і будівництва метрополітену.

«Ми розраховуємо провести переговори з вами і розраховуємо на позитивне рішення по цих проектах», - сказав М. АЗАРОВ.

У свою чергу, Т.МІРОВ нагадав, що ЄБРР затвердив нову стратегію діяльності в Україні на 2011-2014 роки. «Відповідно до цієї стратегії, у 2011 році, як і в минулому, банк буде готовий інвестувати в Україну близько 1 млрд євро на рік у проекти в різних напрямах. Це стосується, зокрема, й енергетичного сектору України, який є надзвичайно важливим як для України, так і в цілому для Європи», - сказав президент ЄБРР.

Також прем`єр-міністр України подякував Т.МІРОВУ за сприяння банку в організації збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС.