США виділять додатково 123 млн. доларів для подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Сполучені Штати Америки дотримаються своїх зобов’язань щодо допомоги Україні у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться у листі президента США Барака ОБАМИ до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба українського Президента.

Президент США нагадав, що з часу аварії на ЧАЕС Сполучені Штати надали 240 млн доларів на проекти з відбудови Чорнобильського укриття.

«Я хочу повідомити, що Сполучені Штати роблять додатковий внесок у сумі 123 мільйони доларів на ці потреби і закликають інші країні також збільшити їхню підтримку», - заявив американський президент.

За його словами, США й американський народ підтримують Україну у дні відзначення 25-х роковин Чорнобильської трагедії..

«Ми віддаємо належне героїчним зусиллям ліквідаторів, які цілодобово боролися з наслідками аварії 25 років тому», - йдеться у листі Б.ОБАМИ.

Американський президент також зазначив, що існування зони відчуження навколо місця аварії переконливо нагадує, що уроки Чорнобиля мають завжди залишатися в пам’яті людства.

Він також високо оцінив мобілізацію зусиль міжнародної спільноти щодо допомоги Японії в локалізації аварії на АЕС «Фукусіма Даїчі» та наданні підтримки японському народу.

«Я вітаю зусилля уряду вашої країни, спрямовані на допомогу Японії - включаючи пропозицію щодо надання досвіду України, набутого після Чорнобильської аварії. Нехай стійкість народу України та його зусилля у подоланні наслідків Чорнобиля надихають усіх нас у майбутньому», - зазначив Б.ОБАМА.