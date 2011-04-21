Перший етап модернізації ГТС розпочнеться влітку

Перший етап модернізації української газотранспортної системи розпочнеться вже влітку.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на зустрічі з членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ, поінформували УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра.

Зокрема, за словами А.КЛЮЄВА, Україна перейшла від політичних заяв до конкретних дій, і перший етап модернізації ГТС розпочнеться вже цього літа.

Також у ході зустрічі перший віце-прем`єр-міністр заявив, що в Україні позитивно оцінюють прогрес у переговорному процесі щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС.

За словами А.КЛЮЄВА, це підтверджують останні раунди переговорів, які відбулися нещодавно в Брюсселі. Він також додав, що в України є чітка політична воля - завершити переговори до кінця 2011 року.

Перший віце-прем`єр-міністр України сподівання, що в переговорах, зокрема щодо створення зони вільної торгівлі, Євросоюз, як і Україна, буде займати максимально конструктивну позицію, спрямовану на досягнення взаємовигідного компромісу.

А.КЛЮЄВ повідомив, що найближчим часом урядом України буде затверджено План першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2011 рік, яким передбачені завдання, спрямовані на створення умов для функціонування зони вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, А.КЛЮЄВ висловив подяку Єврокомісії за внесок у реалізацію Чорнобильських проектів і за зусилля, спрямовані на збір коштів до Фонду «Укриття» і на Рахунок ядерної безпеки. Він назвав безперечним позитивом підписання Угоди про фінансування щорічної Програми дій з питань ядерної безпеки (частина ІІ). Перший заступник глави українського уряду висловив сподівання, що експерти найближчим часом завершать підготовку Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейською комісією з питань виконання Програм співробітництва у сфері ядерної безпеки та фізичного захисту, і він також буде підписаний найближчим часом.

А.КЛЮЄВ також зазначив, що завершується підготовка угод з ЄС про фінансування програми "Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в Криму" та проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап ІІ", які сторони зможуть підписати найближчим часом.