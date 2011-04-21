Перший етап модернізації української ГТС розпочнеться вже влітку - Клюєв

Перший етап модернізації української газотранспортної системи розпочнеться вже влітку.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на зустрічі з членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ, поінформували УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра.

Зокрема, за словами А.КЛЮЄВА, Україна перейшла від політичних заяв до конкретних дій, і перший етап модернізації ГТС розпочнеться вже цього літа.

Також у ході зустрічі перший віце-прем`єр-міністр заявив, що в Україні позитивно оцінюють прогрес у переговорному процесі щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС.

За словами А.КЛЮЄВА, це підтверджують останні раунди переговорів, які відбулися нещодавно в Брюсселі. Він також додав, що в України є чітка політична воля - завершити переговори до кінця 2011 року.

Перший віце-прем`єр-міністр України сподівання, що в переговорах, зокрема щодо створення зони вільної торгівлі, Євросоюз, як і Україна, буде займати максимально конструктивну позицію, спрямовану на досягнення взаємовигідного компромісу.