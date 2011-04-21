Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує збільшити обсяги геологорозвідувальних робіт.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що компанія виступила організатором і учасником Міжнародної наукової конференції «Наукові принципи геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України і світу», яка проходила 18-20 квітня 2011 року в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка.

Представники компанії виступили з доповіддю, присвяченою перспективам нарощування обсягу геологорозвідувальних робіт у 2011-2015 роках.

Під час конференції обговорювалися, зокрема, питання стану і перспектив розвитку мінерально-сировинної бази України, методів і результатів геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, а також результати вивчення родовищ традиційного і нетрадиційного типу, зокрема сланцевих.

Компанія не повідомляє натуральних показників збільшення обсягу геологорозвідувальних робіт.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.