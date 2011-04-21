Ф'ючерси на нафту на NYMEX в середу виросли на фоні скорочення запасів нафти

Котирування ф'ючерсів на нафту в середу виросли вище 111 доларів за барель після того, як звіт, що уважно відстежується, показав, що запаси нафти і нафтопродуктів в США минулого тижня різко знизилися, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування червневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 3,17 долара, або на 2,9%, до 111,45 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли на 2,51 долара, або на 2,1%, до 123,85 долара за барель.

Зростання цін на нафту спостерігалося другу сесію поспіль. У середу Міністерство фінансів США повідомило про те, що запаси нафти в США несподівано впали минулого тижня, а запаси бензину знизилися значніше, ніж очікувалося.

Незважаючи на несподіване зниження, картина попиту, тим не менше, залишається туманною. Економістів турбує можливість того, що високі ціни на нафту призведуть до "краху попиту". Згідно з даними Міністерства енергетики, попит на бензин минулого тижня впав на 1,3%. Однак попит, швидше за все, зросте ближче до святкування Великодня.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, запаси нафти на тижня 9-15 квітня впали на 2,3 млн. барелів, перервавши зростання протягом шести тижнів поспіль. Аналітики очікували зростання запасів на 800 тис. барелів.

Запаси бензину скоротилися на 1,6 млн. барелів, перевершивши прогноз, який передбачав скорочення на 1,3 млн. барелів. Запаси дистилятів, включаючи топковий мазут і дизельне пальне, впали на 2,5 млн. барелів, тоді як аналітики чекали зростання на 100 тис. барелів.

Коефіцієнт завантаженості нафтопереробних потужностей зріс на 1,1 відсоткового пункта до 82,5%.

Ціни на паливо також виросли на фоні звіту Міністерства енергетики. Травневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли в ціні на 4,42 цента, або на 1,4%, до 3,2773 долара за галон. Травневі ф'ючерси на топковий мазут додали в ціні 6,29 цента, або 2%, до 3,2214 долара за галон.

Ціни на нафту відновлюються після падіння раніше на цьому тижні, викликаного заявами з боку Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, про надлишок пропозиції на ринку нафти. Ф'ючерси на нафту також отримали підтримку від різкого падіння долара США, викликаного попередженням агентства Standard & Poor `s, що прозвучали в понеділок, про те, що кредитному рейтингу США AAA загрожує зростаючий рівень боргу.

Ослаблення долара США зазвичай призводить до зростання цін на нафту, так як це робить цей сировинний товар дешевшим для власників інших валют.

У середу долар США впав, тоді як ряд чутливих до ризику валют виросли до нових максимумів. Австралійський долар виріс до найвищого рівня з моменту введення плаваючого курсу в 1983 році, тоді як євро виріс до 15-місячного максимуму проти долара США після успішного аукціону з продажу португальських та іспанських державних облігацій.

Індекс долара ICE, що відслідковує вартість американської валюти проти торгово-зваженої кошика з інших валют, торгувався з пониженням на 1%, на рівні 74,365.

Ціни на нафту також отримали підтримку зважаючи на низку позитивних звітів по прибутку компаній технологічного сектору, що вказали на триваюче економічне зрозстання в США, найбільшому споживачі нафти в світі. Індекс DJIA у середу виріс майже до трирічного максимуму.