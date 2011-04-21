Азаров: будемо виконувати умови газового контракту доти, поки їх не вдасться змінити

Україна виконуватиме умови газового контракту від 19 січня 2009 року доти, доки не вдасться домовитися з Росією про їх зміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на семінарі представникам регіональних ЗМІ.

«Ми його (контракт - УНІАН) виконуватимемо доти, доки не домовимося з Росією про перегляд цього кабального, ще раз наголошую, для України договору, який сформував негативні тенденції, зокрема й у розвитку нашої української економіки», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна, за умовами контракту не може скасувати його в односторонньому порядку.

При цьому прем'єр наголосив, що якщо Україна все ж таки зважиться на розрив контракту, то це призведе до серйозних наслідків.

«Виникає питання: ну а, в принципі, можемо ми його розірвати? Можемо, звичайно, як і будь-яку угоду міжнародну. Але чи можемо ми так діяти? Вже один раз вони (уряд Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН) спробували в грудні-січні розірвати ці угоди, і заморозили Європу і свою країну», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Томасом МИРОВИМ прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що у вирішенні питання щодо перегляду формули ціни на газ, що купується в Росії, «процес почався».

При цьому він нагадав, що недавно обговорював питання про необхідність змінити формулу утворення ціни на газ з прем'єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

20 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна і Росія домовилися про створення робочої групи з питань поставок газу.