Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила прогнозну оптову ціну на електроенергію на травень порівняно з квітнем на 3,2% - до 596,48 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора № 645 від 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ прогнозує, що в 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни виріс на 13,8% - з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни виріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році виросла на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).