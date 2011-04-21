МФК і «Ерсте Банк» розпочали реалізацію програми з фінансування енергоефективних проектів

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та АТ «Ерсте Банк» розпочали реалізацію програми з експертизи та фінансування енергоефективних проектів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний договір між МФК і «Ерсте Банком» був підписаний сьогодні в Києві.

За інформацією голови правління «Ерсте Банку» Павла ЦЕТКОВСЬКОГО, в рамках програми банк надає кредити на реалізацію проектів енергоефективності. Термін кредитування становить до 5 років, обсяг фінансування - від 250 тис. грн. Сума кредиту може покривати 100% інвестицій, які необхідні для впровадження енергоефективних технологій. Придбане обладнання буде служити заставою за кредитом.

П.ЦЕТКОВСЬКИЙ повідомив, що фінансування може надаватися у гривні, доларах США або євро (для компаній, що мають достатніх рівень доходу в іноземній валюті). При цьому акцент все ж таки буде робитися на кредитуванні в гривні. Середній обсяг фінансування по одному проекту очікується на рівні 20-30 млн. грн., окупність проекту - 3-5 років.

У свою чергу голова представництва МФК в Україні Олена ВОЛОШИНА повідомила, що програма, яка реалізується спільно з «Ерсте Банком», грунтується на досвіді реалізації подібних проектів у Росії.

За її словами, роль МФК в даній програмі полягає виключно в консультаційній допомозі, яка включає в себе визначення потенціалу енергоефективності, оцінку економічного ефекту від реалізації проекту, надання інформації про можливих постачальників послуг тощо.

Водночас О.ВОЛОШИНА зазначила, що МФК готова брати участь у фінансуванні подібних проектів, як це робиться в Росії, проте для цього організації необхідний достатній обсяг «довгої гривні», якої МФК поки не має, але веде активне обговорення даного питання з НБУ .

Також вона повідомила, що фінансування проектів з підвищення енергоефективності завжди було одним з основних напрямів діяльності МФК в Україні. Так, загальний обсяг фінансування проектів енергоефективності в Україні сьогодні становить більше 600 млн. дол., з яких 400 млн. дол. надані безпосередньо МФК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року. За обсягом активів банк посідає 21-е місце серед 175 банків України.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 10,260 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 5,269 млрд. грн., зобов'язання - 8,889 млрд. грн., статутний капітал - 1 млрд. 370,5 млн. грн., власний капітал - 1,371 млрд. грн.

«Ерсте Банк» у I кварталі 2011 року скоротив збиток проти показника аналогічного періоду 2010 року майже в 5 разів - до 12,635 млн. грн.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) входить до групи Світового банку. Є найбільшим інститутом розвитку, фокусирующим свою діяльність на приватному секторі в країнах з перехідною економікою і економікою, що розвивається.