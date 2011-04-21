«Лівела» зберегла право на ввезення нафтопродуктів без сплати акцизу і ПДВ

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) відмовив Державній податковій інспекції у м. Полтава у перегляді Верховним судом України рішення ВАСУ від 22 грудня 2010 року, яким він залишив у силі податкові пільги для компанії «Лівела» (Полтавська обл.).

Про це сказано в ухвалі суду від 22 березня 2011 року, розміщеній в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У резюмуючій частині рішення ВАСУ сказано, що воно остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2010 ВАСУ своїм рішенням залишив у силі податкові пільги для ДП «Лівела», зокрема на безподаткове ввезення в Україну нафтопродуктів і нафти.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявив, що через ввезення нафтопродуктів без сплати акцизу і ПДВ компанією «Лівела» державний бюджет в 2010 році втратив близько 3 млрд. грн.

ДП «Лівела» почало безподатковий імпорт нафтопродуктів у серпні 2010 року. З 24 листопада 2010 року, за даними Держмитниці, безподатковий імпорт товарів не здійснюється.

На початку грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив АМКУ розслідувати ситуацію з безподатковим ввезенням нафти і нафтопродуктів підприємством «Лівела» в Україні.

Наприкінці 2010 року АМКУ почав таке розслідування.

Довідка УНІАН. ДП «Лівела» є дочірнім підприємством українсько-польського спільного підприємства ТОВ «Тайстра», яке в судовому порядку добилося права на імпорт нафти і нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, а також електроенергії без сплати ПДВ, акцизного збору і ввізного мита.

Безподатковий імпорт став можливий згідно з рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука (Полтавська обл.) Від 19 січня 2004 року та визначенням Харківського апеляційного суду від 31 травня 2010 року.

Приймаючи дані рішення, суди керувалися нормами закону «Про захист іноземних інвестицій», прийнятого в 1992 році, згідно з яким підприємства з іноземними інвестиціями мають гарантії держави, що діють на момент здійснення інвестицій.

Оскільки в 1992 році в Україні не було законів про ПДВ та акцизного збору, то практично 100% нафтопродуктів, що ввозяться в країну до 2003 року, не обкладалося податками. У 2003 році Закон «Про захист іноземних інвестицій» втратив чинність, однак «Тайстра» опротестувала позбавлення пільг самої компанії та її дочірніх підприємств незалежно від дати створення.