Україна зможе видобувати газ і нафту на Чорноморському шельфі мінімум через 10 років

Україна зможе видобувати газ і нафту в промислових обсягах на шельфі Чорного моря мінімум через 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на семінарі з представниками регіональних ЗМІ.

Він також повідомив, що найближчим часом буде підписано мирову угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd., яка працюватиме на шельфі.

«Ми зараз ведемо переговори – мирову угоду укладатимемо. Й прийде ця компанія, й пройде років десять, перш ніж ми видобудемо в промислових обсягах газ і нафту на нашому шельфі. Років десять у кращому разі, я це як фахівець говорю», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Кабінет Міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska. При цьому міністр уточнив, що уряд поки не направляв проект мирової угоди в Стокгольмський арбітраж.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.