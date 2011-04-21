СКМ: рейтинг енергоефективності областей допоможе підвищити якість використання ресурсів

Компанія СКМ створить перший в Україні рейтинг енергоефективності областей.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

СКМ повідомляє, що пілотний рейтинг буде готовий у жовтні 2011 року.

Згідно з отриманою інформацією, компанія СКМ ініціювала складання рейтингу енергоефективності регіонів України. Рейтинг не обмежиться оцінкою ефективності використання енергоресурсів у кожній області України - він дасть можливість визначити напрями підвищення ефективного використання енергетичних ресурсів в Україні і кожному з її регіонів.

«Сьогодні за енерговитратами на 1 долар ВВП Україна займає передостаннє місце в світі, а Київ з енергоефективності серед 30 основних європейських столиць - останнє. Без зміни ситуації українська економіка не стане конкурентоспроможною. Для СКМ як національного інвестора це питання стоїть на порядку денному не перший рік - щорічно підприємства Групи інвестують в охорону навколишнього середовища та ресурсозбереження більше 2 млрд. грн. на рік, - відзначає директор компанії зі зв`язків з громадськістю та комунікацій Наталія ЄМЧЕНКО. - Наш рейтинг дозволить створити своєрідну карту потенціалу енергоефективності регіонів Україна та оцінити вклад вже реалізованих проектів у підвищення енергоефективності економіки. Він також дасть можливість побачити горизонт - позначити перспективні напрямки, в яких можна і потрібно підвищувати енергоефективність. Ми активно працюємо над підготовкою рейтингу та його просуванням. Протягом травня будемо готові озвучити назву рейтингу і склад експертної ради. У червні остаточно визначать методологію, а в жовтні ми плануємо отримати результати пілотного рейтингу».

Як сказано в прес-релізі, рейтинг буде складений у партнерстві з аналітичним центром «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ). Зокрема, БЕСТ відповідає за розробку спеціальної методики рейтингування, за підтвердження даної методики експертною радою, а також за складання пілотного рейтингу. Загальні інвестиції в підготовку пілотного проекту складуть не менше 50 тис. доларів. До експертної ради рейтингу на запрошення СКМ увійдуть найбільш авторитетні українські та зарубіжні фахівці в галузі енергозбереження.

«Нам належить серйозна робота у сфері, якій до недавнього часу не приділялося належної уваги в Україні. Розроблена методика враховує кращі світові практики оцінки енергоефективності. Впевнений, рейтинг справді покаже чіткі напрямки підвищення енергоефективності практично в усіх секторах української економіки», - підкреслює генеральний директор АЦ БЕСТ Валерій ГЛАДКИЙ.

У СКМ відзначають, що даний рейтинг буде відображати ефективність використання енергоресурсів у кожній області України. Оцінка енергоефективності буде проведена на підставі зіставлення енерговитрат на кількість виробленої продукції в розбивці за галузями і в порівнянні з аналогічними показниками країн ЄС. Рейтинг допоможе позначити перспективні напрямки, в яких можна і потрібно підвищувати енергоефективність і дасть можливість оцінити вклад вже реалізованих проектів у підвищення енергоефективності економіки України.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, що володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест Холдинг, ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, Сьогодні Мультимедіа, ТРК Україна, ЕСТА Холдинг, Український Рітейл, машинобудівний холдинг «Гірські машини» та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.