“Київенерго” завершило відключення від опалення житлових будинків столиці

Cьогодні, 21 квітня, “Київенерго” завершило відключення від опалення усі 9 тис. 552 житлових будинків Києва, які належать до сфери відповідальності компанії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК «Київенерго».

В компанії нагадують, що технологічні роботи з завершення опалювального періоду було розпочато 18 квітня згідно з розпорядженням КМДА.

Водночас із майже 16 тис. будівель, які опалюються теплоджерелами “Київенерго”, не відключеними залишаються більше 1 тис. Переважно це дитячі садочки, школи та лікувальні заклади, відключення яких здійснюється лише згідно з їх заявкою.

«У цілому проходження компанією “Київенерго” опалювального періоду 2010/2011 року можна вважати задовільним”, - зазначив технічний директор ПАТ «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

За його словами, компанія забезпечила стале енергопостачання споживачів міста: обладнання енергоджерел працювало надійно, температурний графік теплоносія в цілому витримувався відповідно до температури зовнішнього повітря.

“Через пошкодження зношених тепломереж мали місце тимчасові відключення споживачів, але вони ліквідовувались переважно оперативно – впродовж однієї доби. У сфері теплопостачання в 2010 році ми провели реконструкцію та планові ремонти обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, теплових мереж, теплових розподільчих мереж, житлотеплоенерго, заводу «Енергія». На ці потреби компанія витратила понад 118 млн. грн. проти 90 млн. грн. у 2009 році», - заявив О.ЗАЙЦЕВ.

Разом з тим в “Київенерго” зазначають, що опалювальний період 2010/2011 року проходив в умовах значного дефіциту коштів. В основному, пояснюють у компанії, у зв’язку з несвоєчасною компенсацією заборгованості в різниці між встановленими тарифами та собівартістю виробництва теплової енергії, яка станом на 1 квітня 2011 р. становить 1 млрд. 420 млн. грн. Це призводило до зростання заборгованості за використане паливо та періодичного обмеження газопостачання ТЕЦ та котелень. Станом на 15 квітня 2011 р. загальний борг компанії за спожитий газ становить 1 млрд. 881 млн. грн. При цьому загальна заборгованість споживачів за спожиту електричну та теплову енергію, за оперативними даними, становить близько 2 млрд. 534 млн. грн., зокрема: за теплову енергію – 1 млрд. 484 млн. грн., за електроенергію – 1 млрд. 89 млн. грн.