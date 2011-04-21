"Київенерго" залучить 156 млн. грн. кредиту на підготовку до Євро-2012

ПАТ «Київенерго» має намір залучити цього року кредит у розмірі 156 млн. грн. на будівництво і модернізацію енергооб`єктів у рамках підготовки інфраструктури столиці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор компанії Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, кредитні кошти, зокрема, планується направити на будівництво підстанцій «Університетська», а також на реконструкцію транзитної лінії електропередач ТЕЦ-5 – підстанція «Лівобережна».

Ці позикові кошти компанія планує залучити в рамках відповідної постанови Національної комісії регулюваннях електроенергетики, яка дозволяє розраховуватися за позикою за рахунок коштів, передбачених у тарифі компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснюється на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельних.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДПЕК (м. Донецьк).