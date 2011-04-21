Катастрофи на АЕС не приведуть до відмови від атомної енергії - Азаров

Катастрофи на атомних електростанціях не зупинять прогрес і не приведуть до відмови від використання атомної енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи перед учасниками Національного семінару журналістів регіональних ЗМІ.

Прем`єр-міністр зазначив, що в Україні найближчими днями будуть проведені заходи, присвячені 25-річчю аварії на ЧАЕС.

У зв`язку з цим він сказав: «Звичайно, коли вшановуєш тих людей, які, усвідомлюючи величезні ризики, рятували Україну, рятували тодішню державу СРСР, і десятки тисяч людей добровільно поїхали на ліквідацію аварії, думаєш, щоб не дай Господь, така трагедія сталася зараз».

Водночас він відзначив, що в житті кожного народу виникають подібні ситуації. При цьому М.АЗАРОВ наголосив на важливості того, чи готові жителі України до того, щоб у складній ситуації «проявити найкращі якості, які тільки є в людях, – готовність допомогти іншим».

Він ще раз наголосив, що, незважаючи на небезпеку, з якою пов`язане використання атомної енергії і, зокрема, нещодавню катастрофу на японській АЕС «Фукусіма-1», ці трагедії не зупиняють прогрес і не приведуть до відмови від використання атомної енергії.