ВР планує посилити відповідальність за правопорушення у сфері електроенергетики

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом планується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Змінами, зокрема, передбачається, що за порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до законопроекту ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також вносяться зміни до Закону України “Про електроенергетику”.

Відповідно до законопроекту державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду. Положення про Інспекцію з державного енергетичного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.