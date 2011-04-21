Янукович наступного тижня здійснить офіційний візит до Азербайджану - Клюєв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня здійснить офіційний візит до Азербайджану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України, про це Андрій КЛЮЄВ повідомив сьогодні журналістам у Баку.

«Мій візит має підготовчий характер до офіційного візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Азербайджану, який відбудеться наступного тижня. Азербайджан і Україна є братськими державами, між лідерами наших країн існують дуже добрі стосунки», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив позитивну динаміку розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин, зазначивши, що товарообіг між Україною і Азербайджаном в 2010 році збільшився на 84%.

«Ми фактично вийшли на докризовий рівень торгівлі», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що Україна і Азербайджан мають великі взаємні інтереси щодо співпраці в паливно-енергетичному секторі, машинобудуванні, сільському господарстві та ряді інших галузей.

Сьогодні в Баку А.КЛЮЄВ зустрівся з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ, прем`єр-міністром Азербайджану Артуром РАСІЗАДЕ, а також спільно з першим заступником прем`єр-міністра АР Ягубом ЕЮБОВЫМ провів дев`яте засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва.