Японська влада заборонила доступ до двадцятикілометрової зони довкола “Фукусіми-1”

Японська влада заборонила доступ до 20-км зони довкола пошкодженої АЕС “Фукусіма-1”. Як пише Бі-Бі-Сі, про такий крок повідомив японський прем’єр Наото КАН, перебуваючи у північно-східній Японії.

Заборона набирає чинності опівночі за місцевим часом.

Попри те, що уряд відразу після землетрусу оголосив про небезпеку перебування в 20-км зоні, закон не забороняв до неї доступ, і поліція виявила там близько 60-ти родин.

Влада хоче контролювати доступ до зони, аби обмежити вплив радіації на людей і запобігти мародерству.

Мешканцям дозволять доступ до зони упродовж двох годин, аби вони могли забрати своє майно, яке мають перевірити на радіацію.

Як відомо, у результаті потужного землетрусу і цунамі 11 березня системи охолодження реакторів на АЕС вийшли з ладу. Там також є витікання радіації. Влада евакуювала людей з 30-км зони довкола аварійної АЕС.

"АЕС не є стабільною. Ми просили мешканців не входити до зони через великий ризик для їхньої безпеки. На жаль, деякі люди й досі там залишаються. Ми вирішили оголосити район територією надзвичайного лиха", - сказав японський речник Юкіо ЕДАНО.

Більшість евакуйованих людей живе у шкільних спортзалах, очікуючи на повернення додому. Однак відомо, що компанія-оператор АЕС каже, що планує завершити процес охолодження реакторів упродовж 9 місяців. Лише після цього закон про зону евакуації довкола АЕС переглянуть.

За оцінками, внаслідок землетрусу і цунамі загинули близько 27 тис. людей.