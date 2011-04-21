Україні й Азербайджану потрібно перейти до реалізації масштабних проектів – Клюєв

Головне завдання співпраці України і Азербайджану полягає в активізації співпраці в таких пріоритетних сферах, як паливно-енергетичний комплекс, авіакосмічна галузь, транспорт, сільське господарство, а також у переході до формування і реалізації довгострокових масштабних проектів.

Про це заявив в Баку перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ після завершення засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Він зазначив, що шість з половиною місяців після проведення попереднього засідання двосторонньої комісії уряди обох країн виконали велику роботу, внаслідок чого, зокрема, було підписано в січні 2011 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Азербайджанської Республіки про транспортування нафти територією України і меморандум про співпрацю у сфері поставок зрідженого природного газу до України.

Таким чином, відзначив А.КЛЮЄВ, створено необхідне правове підгрунтя для транспортування азербайджанської нафти для потреб українських НПЗ, а також відкриті нові можливості для експорту азербайджанської нафти на ринки країн Східної і Центральної Європи.

«Тепер необхідно зосередитися на виконанні досягнутих домовленостей», - наголосив А.КЛЮЄВ.

У прес-службі першого віце-прем`єра України також повідомили, що під час роботи комісії були обговорені перспективи співпраці України і Азербайджану з організації поставок нафти на нафтопереробні підприємства Західної України (ВАТ «НПК-Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»), а також можливості збільшення інвестицій Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) в мережу заправних станцій на території України.

В даний час ДНКАР придбала в Україні 15 автозаправних станцій, нафтобазу в м. Одесі, а також під брендом «SOCAR» функціонує 7 автозаправних станцій і 2 бази.

Також обговорювалася науково-технічна співпраця між Національною академією наук України і Державною нафтовою компанією Азербайджану в енергетичній сфері.

«Впровадження українських інноваційних технологій, що не мають світових аналогів, дасть можливість вирішити такі глобальні проблеми, як мінімізація негативних наслідків для навколишнього середовища в результаті техногенних аварій на нафтопромислах», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що Національне космічне агентство України спільно з Міністерством зв`язку та інформаційних технологій Азербайджанської Республіки домовилися розробити конкретні пропозиції щодо співпраці в галузі дистанційного зондування Землі.

Також, під час засідання комісії обговорювалося питання співпраці у ряді міжнародних транспортних проектів, зокрема можливість приєднання Азербайджану до тристоронньої Угоди між Україною, Литвою і Білоруссю «Про розвиток вантажоперевезень в напрямку Балтійське море - Чорне море».

***5 квітня ц.р. представниками НАН України проведена презентація розробленого українськими ученими проекту ліквідації витоку нафти в результаті розриву підводної частини труб, які забезпечують подачу вуглеводнів з донних родовищ (випадки, аналогічні події на нафтовидобувній платформі компанії «ВР» у Мексиканській затоці), що розробляються, перед експертною радою Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки.

Ця розробка є науковим винаходом вчених НАН України і пройшла успішні лабораторні випробування. З урахуванням того, що ДНКАР експлуатує безліч свердловин і має можливість забезпечити польові випробування, азербайджанській стороні було запропоновано спільними зусиллями забезпечити подальшу практичну реалізацію розробки.

При цьому азербайджанська сторона має пряму зацікавленість в подібних ноу-хау, оскільки лише в азербайджанській частині акваторії Каспійського моря експлуатується більш як 50 підводних свердловин.