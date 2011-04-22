Ющенко: сьогодні українська влада не підписала б Харківські угоди

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що позиція чинної української влади щодо Харківських угод змінилася, і сьогодні цей документ навряд чи був би підписаний.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «5 каналу».

«Змінилася (позиція чинної влади – УНІАН). Це моя думка, я аналізую, наприклад, останній візит прем’єр-міністра Росії в Україну, і його результативність… Мені здається, якби зараз перед владою стояло питання підписувати чи не підписувати Харківські угоди, сьогодні ці угоди вже не були б підписані», - зазначив він.

Екс-Президент вважає, що суспільство має вимагати у влади скасувати Харківські угоди.

«Це благородна справа – провести денонсацію газової угоди (2009 року) і провести денонсацію Харківських угод, бо вони не відповідають національним інтересам», - заявив В.ЮЩЕНКО

Водночас, він наразі не бачить бажання у провладних сил скасувати Харківські угоди. «Але це не означає, що ми не повинні говорити з нацією про те, щоб вона прокинулась, говорити їй: у нас є шанс змінити це, при умові вашого розуміння, при умові колосальної суспільної підтримки», - сказав екс-Президент.

На його думку, для денонсації Харківських угод, які В.ЮЩЕНКО вважає «великою ганьбою», необхідно зрозуміти, що вони не принесли користі державі. «Цим кроком через начебто намір здешевити газ залишили російську базу, чим ми не тільки відмовилися від власної безпекової політики, ми не відкрили собі завтрашній день щодо інтегрування України в європейську, у колективну безпекову політику. Тобто ми собі закрили майбутнє», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що Україна навіть не отримує орендну плату за землю, яку займає Чорноморський флот РФ.

«Ми програли газ, бо ми маємо його найдорожчим. Сьогодні, наприклад, ціна газу на Кавказі – 110 доларів. Візьміть Східну Європу і центральну її частину, ви можете вести дискусію в районі 195-220, але ні про які 450 не йдеться. А нам – 450, скасували 100, вийшли на 350 – і ми платимо найбільшу, найдорожчу в Європі ціну за газ, яка економічно необґрунтована, яка є корупційною. Ми здали національну територію, ми її продали, не отримавши плати, не отримавши жодних принципів», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз зазначив, що найголовнішим, на його переконання, є те, що держава програла стратегічну безпекову політику. «Немає важливішого: ні зона вільної торгівлі, ні наше асоційоване членство (йдеться про створення ЗВТ із Євросоюзом і асоційоване членство України у ЄС, з приводу чого тривають затяжні переговори – УНІАН) не замінять участь України в колективному європейському безпековому клубі, який дає відповідь на одне святе питання для нас – вічність України», - наголосив екс-Президенет.