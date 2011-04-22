Кожен 4-й долар інвестицій в «чисті» технології припадає на геліоенергетику - експерт

У 2010 році четверта частина світових венчурних інвестицій, спрямованих у сферу чистих технологій, припадала на сонячну енергетику. Такі дані озвучила Юлія Березовська, виконавчий директор консалтингової компанії «Fuel Alternative» на Міжнародному Форумі Чистих Технологій «ECOSMART-2011», який цими днями проходить у Києві.

За її словами, торік інвестиції у сферу сleantech склали 7,8 млрд. дол., що на 28% більше, ніж у 2009-му (6,1 млрд. дол.). У 2008-му капіталовкладення в цей напрямок становили 8,8 млрд. дол. «Головним чином, інвестиції спрямовувались у такі напрямки як сонячна енергетика, автомобілебудування та енергоефективність. Фактично кожен 4-й долар венчурних інвестицій спрямовувався у компанії, які розвивають напрямок сонячної енергетики», - повідомила Юлія Березовська.

У сферу геліоенергетики торік спрямували 1,83 млрд. дол. венчурних інвестицій (24% від загальної кількості капіталовкладень), на транспорт припадає $1,35 млрд (17%), у покращення енергоефективності – $1,05 млрд (14%), на інші напрямки – 45%.

Така тенденція зберігається і у 2011 році. За даними консалтингової компанії Cleantech Group LLC, уже в 1-му кварталі 2011 року у сфері сleantech уклали 159 угод на суму $2,57 млрд, що на 52% більше, ніж у 4-му кварталі 2010 року. За кількістю залучених венчурних інвестицій продовжує лідирувати сонячна енергетика ($641 млн, 26 угод). На «зелений» транспорт припало $311 млн (8 договорів), на «зелені» товари - $296 млн (угод), у галузь біопалива вклали $148 млн (19 договорів).

За словами Юлії Березовської, чистими технологіями нині активно цікавляться світові компанії-гіганти та мільярдери, що пояснюється зниженням ризиків у цьому сегменті. «Якщо першопрохідцем називали Уоррена Баффета, то в фонди з розвитку проектів у сфері чистих технологій вкладають і Джордж Сорос, і Білл Гейтс, і, як ми бачимо, зараз росіяни активно інвестують у цей сегмент. Тренд на озеленення економіки та бізнесу є тією визначальною рисою, яка призводить до злиттів та поглинань. Зокрема, ми пам’ятаємо про величезну угоду, коли компанія «Panasonic» придбала «Sanio», яка на той час лідирував у сегменті сонячної енергетики», - прокоментувала Ю.Березовська.

У той же час, за словами Юлії Березовської, головним географічним регіоном розвитку ринку венчурних інвестицій є Північна Америка, 21% припадає на Європу та Ізаїль, привабливими для інвестування визнали Китай та Індію, на решту регіонів припадає менше 1%.