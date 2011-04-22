Компанії «чистих» технологій в 1-му кварталі залучили на IPO 2,57 млрд.дол. - експерт

Минулий рік став рекордним для підприємств сфери сleantech на фондовому ринку. Про це повідомила Юлія Березовська, виконавчий директор консалтингової компанії «Fuel Alternative» на Міжнародному Форумі Чистих Технологій «ECOSMART-2011». «У 2010 році була виведена на ІРО рекордна кількість компаній. Зокрема, лише у 4-му кварталі минулого року 30 компаній із сегменту чистих технологій залучили інвестиції, розмістивши свої акції на біржах», - зазначила Юлія Березовська.

Торік на ринку ІРО 93 компанії сфери сleantech залучили $16,3 млрд. 61% ІРО відбулося на Китайській фондовій біржі ChiNext, через яку залучають інвестиції, в основному, малі та середні компанії. Найбільше ІРО було зафіксовано на Мадридській фондовій біржі: компанія Enel Green Power, що займається розвитком відновлювальних джерел енергії, розмістила акції на $ 3,6 млрд. Найбільший обсяг інвестицій на ІРО залучила китайська компанія “SinovelWindGroup” - $1,4 млрд.

24% всіх венчурних інвестицій, залучених торік у галузь чистих технологій, припадали на сонячну енергетику. За 1-й квартал 2011 року компанії вже залучили $2,57 млрд., і ця цифра буде зростати. «Особливістю цього кварталу є те, що досить мало компаній вийшло на ІРО. Компанії готуються, але, як показує досвід минулого року, часто відкладають свій вихід на останній квартал. Є такі прогнози що у 2-му півріччі буде значна кількість публічного розміщення акцій компаніями сфери чистих технологій», - прогнозує Юлія Березовська.