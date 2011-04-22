У Харківській області обсяги споживання газу збільшилися на 7%

У Харківськійобластіуберезні 2011року обсягиспоживанняприродногогазу збільшилисяна7%порівнянозаналогічнимперіодомминулогороку.

ПроцеповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикив Харківськійобласті.

Згідно з повідомленням,також збільшилисяобсягиспоживаннякам'яноговугілля-на8,9%,дизельногопального-на3,9%,нафти,включаючи газовийконденсат,- на1,5%.Прицьому зменшилисяобсягиспоживанняважкихтопковихмазутівна22%,моторногобензину- на5%.

У Харківськійобластістаномна1 квітня 2011запасикам'яноговугіллязбільшилисяу2,3разапорівняноз аналогічноюдатою минулогороку,важкоготопковогомазуту-на16,8%,дизельногопального-на10,3%.Прицьому зменшилисязапасинафти,включаючи газовийконденсат,-на35,6%,природногогазу-на15,4%,моторногобензину-на13,3%.

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