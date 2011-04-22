Ціна на бензин А-95 перевищила 10 грн.

З 15 по 22 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,6-2,0% (в середньому на 1,1%). Середня по Україні роздрібна ціна на бензин А-95 вперше перевищила 10 грн./літр.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 1,2% - з 9,23 грн./л до 9,34 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 1,1% - з 9,63 грн./л до 9,74 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 1,6% - з 9,89 грн./л до 10,05 грн./л; дизельне пальне – збільшилися на 1,8% - з 9,55 грн./л до 9,72 грн./л.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.