РГТ буде відновлювати довіру між фахівцями газових галузей України і РФ

Москва. Російське газове товариство (РГТ) має намір сприяти відновленню довіри між фахівцями газових галузей України і Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ, виступаючи на зборах РГТ.

«Головне завдання РГТ на цьому напрямку – відновити довіру між фахівцями газових галузей двох братських держав, визначити шляхи співпраці наших країн в енергетичній сфері з урахуванням існуючих планів і намірів щодо співпраці і партнерства України і Росії з Європейським Союзом», – сказав В.ЯЗЄВ.

Він підкреслив, що значущою подією 2010 року стало підписання угоди між РГТ і Національним газовим союзом України.

За його словами, перша зустріч експертів відбулася в червні в Києві, наступна запланована на листопад у Москві.

В.ЯЗЄВ запевнив, що РГТ й надалі розширюватиме енергетичний діалог з Євросоюзом і сприятиме енергетичній співпраці з Україною.