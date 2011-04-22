Україна узгодила проведення робіт на ГТС з європейськими партнерами

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» узгодила проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на ГТС у 2011 році з європейськими партнерами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що ДК «Укртрансгаз» взяла участь у диспетчерській нараді компаній-транзитерів природного газу до країн Південно-Західної Європи, що проходив із 11 по 14 квітня в Абано Термі (Італія). Окрім української компанії в заході брали участь представники таких європейських компаній, як Eustream (Словаччина), OMV (Австрія), TAG (Австрія) і Snam Rete Gas (Італія).

Ключовим питанням диспетчерської наради було обговорення й узгодження між сторонами термінів проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на національних газотранспортних системах на 2011 рік, а також термінів і обсягів скорочення транспортування газу під час їх виконання.

«Його вирішення забезпечить мінімальне скорочення транзиту газу через ГТС при проведенні профілактичних і ремонтних робіт за рахунок синхронізації їх графіків», – сказано в повідомленні.

Також під час робочої зустрічі сторони обмінялися інформацією про результати роботи в 2010 році й плани на подальші роки.

Так, представники Eustream (Словаччина) поінформували про проведення програми «Реінженіринг», яка передбачає встановлення нових агрегатів, що перевищують за своїми екологічними й економічними показниками існуючі газоперекачувальні агрегати, й виведення з експлуатації застарілого обладнання. В перспективі компанія планує ввести в дію до 2014 року нове підземне сховище газу на заході країни.

Австрійські колеги поінформували, що в 2011 році буде завершено роботи з підключення перемичок для можливості подачі газу в реверсному режимі – з боку Італії до Австрії й транспортування до Угорщини та Словаччини. Також було надано інформацію про будівництво нових цехів на компресорних станціях і встановлення парогенераторної установки на компресорній станції (КС) Вайтендорф.

Представники Snam Rete Gas (Італія) теж поділилися планами на 2011 рік. Очікується, що обсяги відбору газу споживачами Італії з боку ГІС Травізо (ужгородський газотранспортний коридор) у 2011 році будуть зростати, що пов'язано зі зростанням споживання природного газу внутрішніми споживачами й припиненням подачі газу з Лівії з 23 лютого 2011 року.

Фахівці диспетчерських підрозділів Snam Rete Gas у своєму виступі звернули увагу на плани компанії з модернізації системи управління й моніторингу роботи газотранспортної системи Італії. Було зазначено, що на сьогодні ведуться роботи із заміни існуючої системи SCADA на сучасну на базі Telvent Oasys DNA Scada, що дозволить у режимі реального часу контролювати газові потоки в рамках регіональної та національної ГТС.

В результаті зустрічі підписано відповідний протокол, а також відзначено високу ефективність проведення цих заходів, їх важлива роль у забезпеченні надійності та безперебійності транзиту газу європейським споживачам.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км., і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.