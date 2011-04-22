«Тернопільміськгаз» завершив перший квартал із прибутком 3,3 млн. грн.

ВАТ згазопостачання тагазифікації «Тернопільміськгаз»завершилосічень-березень2011 року зчистим прибутком3,308млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбиток підприємствастановив1,785млн.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДержавноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку.

В повідомленнінаголошується,щоусічні-березніц.р.«Тернопільміськгаз»збільшивчистийдохідна52,2%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до71,838млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна24,9%-до87,970млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Тернопільміськгаз»збільшивчистийзбиткина33,7%порівняноз2009роком-до10,173млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ згазопостачання тагазифікації «Тернопільміськгаз» займаєтьсятранспортуванямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазнаселеннюі бюджетниморганізаціям уТернополі.

29,963%акцій«Тернопільміськгаз» належатьНАК"НафтогазУкраїна",10,0898%-ЗАТ"Газтек"(Київ),23,492%- фізичнимособам.

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