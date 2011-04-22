«Дніпропетровськгаз» завершив перший квартал із прибутком 36,7 млн. грн.

ВАТ згазопостачання тагазифікації «Дніпропетровськгаз»завершилосічень-березень2011 року зчистим прибутком36,662млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбиток підприємствастановив0,580млн.грн.



Процесказаноуповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДержавноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку.



У повідомленнінаголошується,щоусічні-березніц.р.«Дніпропетровськгаз»збільшивчистийдохідна66%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до589,299млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна48,9%-до719,445млн.грн.



ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Дніпропетровськгаз»збільшивчистийзбитокна26,6%порівняноз2009роком-до42,169млн.грн.



ДовідкаУНІАН.ВАТ згазопостачання тагазифікації "Дніпропетровськгаз"(Дніпропетровськ) спеціалізуєтьсяна транспортуванні таподачіприродногогазупромисловим ітеплопостачальнимпідприємствам,споживачамбюджетноїсфери,населенню області.



51%акційкомпанії належатьНАК"НафтогазУкраїна",15,47%-ТОВ"Полінвестгруп"(Київ).

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