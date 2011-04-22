«Сумигаз» завершив перший квартал із прибутком 35,6 млн. грн.

ВАТ ізгазопостачання тагазифікації «Сумигаз»завершилосічень-березень2011 року зчистим прибутком35,639млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбиток підприємствастановив1,893млн.грн.

Процесказаноуповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДержавноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку.

У повідомленнінаголошується,щовсічні-березніц.р.«Сумигаз»збільшивчистийдохідна55,1%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до292,578млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна54,8%-до357,635млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Сумигаз» скоротивчистийзбитокна22,9%порівняноз2009роком-до19,917млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ згазопостачання тагазифікації «Сумигаз»(Суми) займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазу Сумськійобласті.

50,79%акційВАТ«Сумигаз» належатьНАК«НафтогазУкраїна»,22,64%-ЗАТ«СтокХолдер»(Київ),24,21%-ТОВ«Оксидент»(Київ).

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