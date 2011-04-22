«Черкасигаз» завершив перший квартал із прибутком 11,1 млн. грн.

ВАТ ізгазопостачання тагазифікації «Черкасигаз»завершилосічень-березень п.р.з чистимприбутком11,147млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбиток становив7,148млн.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,опублікованомув Інтернет-виданніДержавноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку.

У повідомленнінаголошується,щовсічні-березні «Черкасигаз»збільшивчистийдохідна45,7%,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до249,622млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна45,6%-до305,053млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Черкасигаз» скоротив чистийприбутокна49,1%,порівняноз2009роком,до1,816млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ ізгазопостачання тагазифікації "Черкасигаз"(м.Черкаси) займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазу Черкаськійобласті.

51%акційВАТ"Черкасигаз" належатьНАК«НафтогазУкраїна».

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