Кабмін планує зменшити енергоємність ВВП на 20%

Уряд планує протягом 2013-2015 років зменшити на 20% енергоємність внутрішнього валового продукту (ВВП).

Це визначено другим етапом програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, схваленій Кабінетом міністрів (постанова №389 від 2 лютого ц.р.), текст якої розміщений на сайті уряду.

Також планується залучити інвестиції для розвитку високотехнологічних базових галузей економіки, зокрема аерокосмічної, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, біо- і нанотехнологій, створення сучасних матеріалів, фармацевтичної продукції і медичної техніки.

Крім того, планується залучити інвестиції для модернізації і реконструкції енергетичного обладнання, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій; створити систему фінансової підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема, визначити механізм здешевлення кредитів і заохочень комерційних банків при кредитуванні інвестиційних та інноваційних проектів.

На першому етапі (2011-2012 рр.) передбачається створити сприятливі умови для залучення інвестицій з метою удосконалення матеріально-технічної бази вузів; створення малих інноваційних підприємств; забезпечення розвитку та оптимізації інноваційної інфраструктури, інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних інкубаторів бізнесу), наукових парків, центрів трансферу технологій і промислових кластерів; формування державного реєстру договорів щодо трансферу технологій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України визначив 163 інвестиційно-інноваційні проекти на загальну суму 368 млрд. грн. для реалізації до 2015 року.